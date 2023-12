Presentata . Expo Riva Schuh & Gardabags

Nella sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy a Roma è stata presentata la centesima edizione di Expo Riva Schuh & Gardabags in programma a gennaio a Riva del Garda. Un appuntamento estremamente importante per le aziende calzaturiere del distretto del fermano specializzate nella produzione di calzature di volume. "Le aziende del distretto marchigiano – ci ha detto la direttrice Alessandra Albarelli – costituiscono da sempre un’importante realtà all’interno della rassegna e sono protagoniste nell’indicazione delle nuove mode e delle nuove tendenze diventano così un vero e proprio modello di riferimento. Questo in un contesto come Expo Riva Schuh che attira opretaori da ogni parte del mondo, di generare un giro d’affari di dimensioni ragguardevoli e divenire punto di riferimento per il commercio internazionale del mondo delle calzature e, oggi, anche degli accessori". Nelle sue prime 100 edizioni la fiera ha ospitato circa 70.000 collezioni di calzature. Un calcolo in difetto, perché si è immaginato che a ogni edizione un espositore abbia mostrato una sola collezione, quando si sa che così non è. Ha accolto circa 500 mila presenze e, negli ultimi 10 anni, ha convinto gli operatori di settore a raggiungere Riva del Garda da almeno 100 nazioni per ogni edizione. Oggi, circa l’80% dei visitatori proviene dal continente europeo e un buon 20% del totale dei visitatori dall’extra-Europa (un numero molto alto, se paragonato ad altri eventi). Il presidente Roberto Pellegrini ha detto: "In 100 edizioni Expo Riva Schuh & Gardabags si è dimostrata essenziale per mantenere competitivi i canali distributivi italiani ed europei. Venuta meno la centralità dell’Italia nelle produzioni di volume, abbiamo l’opportunità di essere e rimanere l’hub leader della distribuzione mondiale: gli scambi internazionali avvengono a Riva del Garda".

v.b.