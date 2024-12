Presentata la rassegna per il teatro comunale:: "Meno show, più qualità"

Presentato ufficialmente ’Relazioni’ il cartellone degli spettacoli del teatro Comunale di Rapagnano per una gestione da questa stagione affidata direttamente ad Amat. "Abbiamo ridotto il numero di spettacoli – sottolinea il sindaco Elisabetta Ceroni – che diventano tre (erano cinque, ndr.) per alzare la qualità dell’offerta con due esclusive regionali proprio per aprirci ad una platea più ampia. Una stagione resa possibile grazie anche al lavoro della consigliere comunale Romina Ramini e dalla collaborazione della Pro Loco che gestisce il teatro e che avrà una sua programmazione di teatro dialettale a parte: una scelta fatta per valorizzare entrambi". Coinvolta nella stagione Rossella Ortenzi, maestra per oltre 40 anni e fresca di pensione con una passione enorme per il teatro. "Da sempre collaboro con il Comune e non potevo dire di no alla chiamata di Elisabetta che ho avuto anche come alunna. E’ un modo di continuare a creare nelle nuove generazioni la voglia di conoscere e scoprire". Presente il direttore di Amat Gilberto Santini che ha sottolineato come il prezzo dell’abbonamento, 50 euro per tutti e tre (20 euro per il singolo spettacolo), sia "uno splendido regalo di Natale economico. E’ un progetto importante, in un teatro bello, moderno e comodo. Spettacoli che parleranno marchigiano con ’L’illusione coniugale’, protagonisti Attilio Fontana, Rosata Celentano e Stefano Artissunch il prossimo 25 gennaio. Interessante il musical Family che ho proposto a molti e la Ceroni ha accettato di provare: spettacolo con otto attori che cantano e recitano con sul palco, il 12 febbraio, l’attore civitanovese Roberto Marinelli".