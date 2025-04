Presentate le attività dell’associazione ‘Children’ Land’

Il gruppo ‘Aloe’ di Fermo all’interno della programmazione della rassegna ‘La ricchezza nascosta, dal territorio di Fermo ai territori del mondo’, presenta le attività dell’associazione umanitaria ‘Children’ Land’ di Montegiorgio. L’incontro si terrà domani nella ‘Casa delle Associazioni’ di Fermo per imparare a conoscere ‘Children’s Land’, fondata tra gli altri da Fernando Gentili, che si occupa di aiutare i bambini meno fortunati in Africa.

L’associazione è nata spontaneamente e comincia ad operare nel 2003, in virtù dell’impegno di alcuni ragazzi montegiorgesi che, dopo aver vissuto esperienze di volontariato in Africa, in particolare in Ghana, si sono adoperati per favorire il miglioramento di alcuni orfanotrofi presenti in quella terra, e, più precisamente, delle strutture che non usufruivano dei sovvenzionamenti statali.

Durante l’incontro si avrà la possibilità di ascoltare direttamente dal fondatore dell’associazione ‘Children’s Land’, Fernando Gentili, la storia e l’attività svolte nelle varie comunità, con le popolazioni di molti villaggi del Ghana.