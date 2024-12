Presentato il cartellone di Natale. Pista di pattinaggio, musica e teatro

È stato presentato ieri mattina il programma di appuntamenti natalizi, che da questo weekend all’Epifania animerà Porto Sant’Elpidio. Inclusione e coinvolgimento di tutta la città sono gli elementi cardine di un cartellone che ha visto la partecipazione attiva dei quartieri, di associazioni culturali e sociali, di commercianti. Si inizia oggi con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza Garibaldi. Tra gli appuntamenti, sarà intitolata a Bruno Rosettani, il 7 dicembre, la Sala del pianoforte di Villa Murri. In serata, lo stesso giorno, concerto gospel al Teatro delle Api. Immancabile, sempre a teatro, La musica è… spettacolo promosso dall’associazione Club della musica e dalla Croce verde. Il 30 dicembre, dalle ore 20 in viale Cesare Battisti, ci sarà il live di Radio su Basio, a cura dell’associazione Gli amici di Cesare. Alle 12 del 31 dicembre, brindisi augurale di fine anno in piazza Garibaldi. Rimarrà aperta fino al 31 dicembre la mostra fotografica Il respiro della terra a Villa Baruchello.

"Questo programma è animato dalla voglia di condivisione che anima il periodo natalizio – esordisce l’assessore alla cultura e turismo Elisa Torresi – Abbiamo coinvolto tutti, dalla Pro Loco alle associazioni di categoria e di quartiere. Una delle principali attrazioni sarà la pista di pattinaggio, siamo orgogliosi di aver introdotto un’offerta rivolta anche alle persone con disabilità. Due giornate, il 15 dicembre ed il 5 gennaio, saranno dedicate a loro, saranno allestite attrezzature che consentiranno di pattinare anche a persone con limitazioni motorie. Avremo spettacoli, momenti per l’infanzia, mercatini, proposte dedicate a tutte le fasce di età. Il 7 dicembre si accenderanno le luminarie e gli abeti natalizi in tutti i quartieri, aprirà il villaggio del Natale in centro, con un’esibizione musicale".

"Visto che questo 2024 è stato caratterizzato dalla riconquista della Bandiera Blu, anche le luminarie natalizie saranno incentrate sui temi del bianco e del blu" aggiunge l’assessore Maria Laura Bracalente. "Natale è il periodo dell’anno in cui di più riscopriamo il piacere di uno spirito comunitario – le parole del sindaco Massimiliano Ciarpella – Uno spirito ben incarnato da questo programma. Un Natale inclusivo, solidale, viste le diverse iniziative a carattere sociale che lo animeranno. Un Natale in cui tutti i quartieri collaborano attivamente. Tante piccole e grandi realtà cittadine concorrono ad un mese ricco di attrazioni".

L’assessore ai servizi sociali Marco Traini si sofferma sulle due giornate speciali di pattinaggio per tutti. "Due date in cui saranno disponibili attrezzature apposite per consentire di divertirsi sul ghiaccio anche a chi ha difficoltà motorie, ringrazio l’associazione La Crisalide, sempre pronta a prestare la massima collaborazione". Il vicesindaco Andrea Balestrieri sottolinea "la presenza nel programma dei simboli di tutti i quartieri, un particolare a cui tengo, perché incarna una visione unitaria della città. Viviamo Porto Sant’Elpidio in queste feste, viviamo i quartieri, le attività commerciali della città, le mostre e le iniziative culturali".