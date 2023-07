Presentato il format ‘Borghi ospitali’

Presentato il nuovo format di promozione turistica e territoriale ‘Borghi ospitali’, ideato da Marca Fermana, che ha pensato un ricco cartellone per l’estate. Gli appuntamenti proposti mirano a valorizzare arte, cultura, storia, paesaggio ed enogastronomia del Fermano. In realtà il programma è già iniziato lo scorso 14 luglio con un percorso in e-bike che ha toccato diversi punti di interesse. La pedalata è cominciata nel centro storico di Servigliano, ha poi raggiunto il Parco acheologico ‘Falerio Picenus’ di Falerone e successivamente ha toccato l’azienda agricola Fontegranne di Belmonte Piceno dove i partecipanti si sono rilassati con una degustazione di formaggi. Il percorso è proseguito lungo fiume Tenna per ritornare al punto di partenza. Per il secondo appuntamento del 16 luglio è stato organizzato un percorso a piedi in notturna a Massa Fermana. Qui i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare la Pinacoteca civica, e di contemplare il Polittico di Carlo Crivelli, per chiudere la serata con l’osservazione guidata del cielo stellato. Il prossimo appuntamento sarà all’insegna del divertimento. Infatti, domenica 23 luglio alle 17 in piazza della Libertà a Monte Urano, si terrà una grande caccia al tesoro, un’esperienza culturale tra le bellezze dei borghi. Non solo cultura ma anche tanto divertimento grazie alla compagnia teatrale Bianconiglio che si esibirà in tre performance diverse in tre punti del paese. Il luogo del tesoro è la Casa Museo Arnoldo Anibaldi. Il percorso della caccia, quindi, è tutto mirato alla cultura: per arrivare al Museo si passa per altri punti d’arte del paese. Lo scopo di Marca Fermana per questo evento è quello di far scoprire Monte Urano divertendosi. "Queste iniziative rappresentano un primo passo per far conoscere ai turisti il territorio fermano – dice Luca Pezzani, presidente di Marca Fermana –. Siamo consapevoli che c’è molto altro da fare. Ci muoveremo attraverso una promozione su tutti i canali social con l’aiuto dei comuni che fanno parte dell’associazione. Il nostro è un territorio ricco di peculiarità, per questo invito tutti a venire qui e a scoprirle". Nell’occasione il presidente ha ringraziato i comuni di Marca Fermana, che hanno recepito le iniziative e collaborato per realizzarle nel miglior modo; oltre alle associazioni per il sostegno nella promozione e organizzazione delle attività. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.marcafermana.it

Alessio Carassai