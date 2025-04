Presentazione liste elettorali, ultimi ritocchi

Ultime ore di frenetico lavorìo per i quattro candidati sindaco, Gionata Calcinari, Rossano Orsili, Enrico Piermartiri e Mirco Romanelli, per le loro coalizioni per mettere a punto tutta la corposa documentazione da consegnare all’ufficio elettorale e relativa a programmi, simboli e liste dei candidati al consiglio comunale (per ognuna delle quali devono essere raccolte, e autenticate, almeno 100 firme di cittadini).

Per depositare il materiale e, di fatto, ufficializzare candidature e programmi c’è tempo per tutta la giornata odierna e domani fino a mezzogiorno. Trascorso tale termine, i giochi saranno fatti e chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori.

Sarà poi la commissione elettorale a vagliare le documentazioni presentate, a valutarne la regolarità e ad ammettere i candidati e le rispettive coalizioni all’ultimo mese che li separa dalle elezioni del 25 e 26 maggio, non prima di aver provveduto alla estrazione dell’ordine di comparizione sia sulle schede elettorali, sia sugli appositi tabelloni allestiti in ogni angolo della città per la propaganda elettorale.

Intanto, i quattro competitor si stanno già organizzando il calendario per un secondo tour di comizi al centro e nelle frazioni.