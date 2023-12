Presepe in miniatura ambientato nel centro storico

Realizza un mini presepe utilizzando come scenografia piazza Matteotti e l’arco del ‘300 nel centro storico di Montegiorgio. Una preziosa miniatura che potrebbe essere il primo tassello di un piano molto più corposo per valorizzare il capoluogo. La sorpresa è stata presentata venerdì sera in occasione del convegno organizzato dall’Archeoclub a palazzo Passari, ideatore e realizzatore del presepe il montegiorgese Juri Muccichini. "Era già da tempo che avevo pensato di realizzare una sorta di presepe scegliendo un luogo caratteristico di Montegiorgio – racconta Juri Muccichini – quest’anno poi ricorrono gli 800 anni del primo presepe realizzato da San Francesco, inoltre quando ho saputo che l’Archeoclub organizzava una serata dedicata alla natività, ho deciso che era il momento giusto. Ho preso cartone, colla e polistirolo e ho realizzato un piccola scenda della natività, che ho donato al Comune. Questo e solo un piccolo spaccato del centro storico, mi piacerebbe magari nel tempo poterlo ampliare". L mini presepe realizzato in scala è ubicato in piazza Matteotti con il loggiato modero esistente oggi, le abitazioni e nella parte alta l’Arco del 300 e persine la tarsia dedicata a San Giorgio.