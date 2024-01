Presepe vivente alle Cisterne romane: le feste chiudono in bellezza

Le conferenze stampa degli eventi della Cavalcata dell’Assunta non si spiegano, ma si vivono. Il regista Adolfo Leoni non è nuovo a questa modalità e così, per presentare il Presepe Vivente, ieri mattina, ha messo in scena un ‘assaggio’ di ciò che il pubblico potrà ammirare presso le Cisterne Romane, il 6 e 7 gennaio. "Il tema è quello dell’attesa: i Re Magi partono lasciando le loro certezze – ha spiegato Leoni– è l’incontenibile anelito che li spinge ad andare oltre, più in là per riempire il loro cuore".

Fondamentale la sinergia di numerose manovalanze tra cui: 72 lettori e 100 figuranti che si alterneranno nei due giorni; studenti e musicisti del conservatorio ‘Pergolesi’ di Fermo; 7 corali; 7 gruppi teatrali. "E’ il coronamento di ciò che è stato costruito, negli anni- ha aggiunto il sindaco Paolo Calcinaro- ringrazio Adolfo e le dieci contrade cittadine per il grande lavoro a favore di un evento che si preannuncia ‘sold’ out come la passata edizione".

Le trenta sale delle Piscine Romane sono un sito archeologico datato 40 d.C., nato per la raccolta delle acque piovane e dunque come serbatoio idrico per la città: "Il Presepe Vivente della Cavalcata dell’Assunta – hanno sottolineato i vicepresidenti Andrea Monteriù e Roberto Montelpare – è un ‘unicum’ grazie alla location, ai quadri viventi creati, al testo che aiuta a riflettere e alla forza della Cavalcata di allargare i suoi orizzonti accogliendo realtà fuori dai confini comunali come attestato dalla presenza delle corali di Montegiorgio e Falerone". Protagoniste dunque, le contrade che allestiranno le sale con le rispettive Corporazioni fino a quella finale dove i Priori sveleranno la Natività.

"E’importante mantenere la nostra tradizione – hanno concluso il vicesindaco Mauro Torresi e l’assessora alla cultura Micol Lanzidei – celebriamo la nascita di Gesù attraverso un viaggio tra spazio e tempo, tra storia e fede". Sono previsti ingressi con gruppi da 45 persone, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20, ogni 30 minuti. È fortemente consigliata la prenotazione alla biglietteria dei Musei di Fermo in Piazza del Popolo e telefonando al numero 0734-217140. Il prezzo del biglietto è di 5 euro; gratuito per disabili e i bambini fino a 6 anni.

Anche prevendita online sul circuito Mida Tickets: 6 gennaio https://ticket.midaticket.it/fermo/Event/57/Date/20240106/Shift; 7 gennaio https://ticket.midaticket.it/fermo/Event/57/Date/20240107/Shift

Gaia Capponi