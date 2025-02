Presepe vivente, i ringraziamenti della Cavalcata dell’Assunta

Dopo il successo di pubblico senza precedenti con 1.100 ingressi nei due giorni per il Presepe Vivente, la Cavalcata dell’Assunta di Fermo ha voluto ringraziare le numerose realtà che hanno partecipato all’evento svoltosi alle Cisterne Romane, il 4 e 5 gennaio. Per l’occasione, domenica scorsa, è stato organizzato un momento di ritrovo all’oratorio di San Domenico durante il quale il regista Adolfo Leoni ha espresso la propria soddisfazione: "Mi è stato detto che abbiamo compiuto un’opera di alta cultura popolare. Mettere insieme diverse realtà è stato significativo: in una società che ‘scioglie’, abbiamo mirato a ricomporre. La collaborazion nata con realtà musicali, teatrali e altre associazioni non si fermerà qui. Vincente anche l’idea di una brochure con immagini, testi e nomi dei partecipanti". Al Presepe Vivente, curato dalla Cavalcata dell’Assunta e dalle dieci contrade, hanno partecipato: la compagnia musicale Insieme, il Tiaeffe, FaVolando, gli Amici del Teatro, il gruppo Palmense, la Firmum e il gruppo Capodarco, sei corali: la Cavalcata dell’Assunta con Maria Pauri, la Corale Santa Lucia del Duomo, la Corale Celsi, la Corale Fra Marcellino, il Coro Sant’Alessandro, il Coro La Priora, il chitarrista Roberto Navisse, i flautisti Luigi Tomassini e Fabrizio Ferrari, Dario Aspesiani alla cornamusa persiana, un trio d’archi del Conservatorio Pergolesi di Fermo, Diego Mercuri e la Compagnia dei Morlacchi. "Esprimo le congratulazioni per il successo del Presepe Vivente- ha dichiarato Paolo Calcinaro, sindaco e presidente della Cavalcata- ringrazio contrade, narratori, corali, associazioni e il Conservatorio, come il regista Adolfo Leoni, per l’impegno di puro volontariato per un evento cittadino che valorizza maggiormente uno dei luoghi più iconici di Fermo". Più volte definito dal vicepresidente Roberto Montelpare come un ‘unicum che solo Fermo e la Cavalcata possono vantare’, il Presepe Vivente è ormai evento consolidato: "E’ stato più di una semplice rappresentazione- ha concluso il vicepresidente Andrea Monteriù- un viaggio nel tempo, un momento di riflessione, un’occasione per riscoprire le nostre radici e rafforzare il senso di appartenenza mostrando la capacità di fare squadra nell’offrire esperienze culturali ed emozionali di altissimo livello". Gaia Capponi