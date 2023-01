Presepe vivente nella Basilica Imperiale

La Basilica Imperiale di Santa Croce ospita la rappresentazione vivente della Natività grazie all’iniziativa ideata e promossa da nove associazioni della frazione di Casette d’Ete che hanno voluto offrire qualcosa di speciale per arricchire il cartellone delle manifestazioni legate al Natale in città. ‘Echi di Natività - a Santa Croce come a Betlemme’ è il titolo ideato per questa prima edizione alla quale hanno alacremente lavorato Associazione Santa Croce, Centro Giovanile Casette, Cooperativa Era Futura, Genitori per Casette, Centro Sociale Aps, Ca7dete Bike&Run, Bonsai Club ‘95, Arte nell’Arte, Compagnia teatrale ‘L’inzoliti’, insieme alla parrocchia del SS Redentore. L’evento è patrocinato dal Comune e, tra l’altro, lo stesso sindaco Alessio Pignotti ha accettato di partecipare in prima persona, accettando di interpretare uno dei Re Magi. "La storia di un luogo emblematico come è quello della Basilica Imperiale, e uno dei momenti più significativi e celebrati della religione cristiana si fondono tra le antiche mura dell’abbazia del IX secolo, posta nel cuore della campagna di Casette d’Ete" spiegano i promotori.

Ed è proprio in questo luogo che il 7 gennaio, a partire dalle ore 16, rivivranno momenti di vita quotidiana con ciabattini, cestai, lavoratrici della lana, rilegatori, artisti miniaturisti (figuranti che sono realmente del mestiere e che, perciò, daranno quel pizzico in più di veridicità alla rappresentazione), il cambiavalute (con monete coniate per l’occorrenza), l’osteria per rifocillare i visitatori, il banco del censimento, il banditore, tutti in abiti medievali. Guardie armate assicureranno la migliore accoglienza di quanti, varcata la soglia della Basilica (gentilmente concessa dai proprietari, le famiglie Berdini), saranno catapultati in un mondo antico che rivive operoso e potranno ammirare una incantevole Natività accolta nella culla dell’abside principale, in una messa in scena che creata un unicum con la raffinata ed essenziale architettura della Basilica. Il solenne momento dell’arrivo dei Re Magi, uno dei quali sarà il sindaco Pignotti, sancirà il momento culminante dell’evento. Tutte le associazioni hanno lavorato a lungo, ognuna mettendoci del suo per questo originale appuntamento che si vuol far diventare parte della tradizione del Natale cittadino e che, intanto, è stato l’occasione per dare la prova di essere vera comunità. L’ingresso è libero.