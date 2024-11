Presepi, musica ed eventi: il programma delle feste

’La magia delle stelle’ e ’Il Castello dei presepi’ sono i due temi che caratterizzano il Natale 2024 di Porto San Giorgio. Lo ha spiegato ieri in un’affollatissima conferenza stampa, l’assessore al commercio e turismo, Giampiero Marcattili. Il Castello è la parte storica della città che ospiterà nel percorso da Corso Castel San Giorgi fino all’’arco del diavolo i presepi del liceo artistico che saranno caratterizzati da scene tipiche della tradizione sangiorgese. Il tragitto comprende anche nella Chiesa del Crocifisso il maxi presepio biblico della vita di Gesù, gli episodi più importanti di prima e dopo la natività. In merito alla ’Magia delle stelle’ Marcattili fa presente che è stata creata la costellazione con le luminarie e un planetario sarà allestito in piazza Matteotti. Non poteva mancare, poi, il villaggio di Natale sul viale Buozzi. Vi saranno due casette: una di babbo Natale in cui i bambini potranno eseguire laboratori e lasciare la letterina con la lista dei desideri, nell’altra casetta invece, gestita dalla Croce Azzurra, vi sarà una renna volante con due visor4k per far viaggiare grandi e piccoli nel 3d.

Tra le novità grazie alle associazioni del territorio verrà realizzato un presepe vivente alla rocca Tiepolo con più di sessanta figuranti. Nelle serate del 7 dicembre e del 20 dicembre si ballerà in via Oberdan con la musica di due dj-set. Il primo evento affidato a Marco Bocci, in versione dj e pronto a farsi fotografare. Il secondo invece sarà un karaoke cantato con Oriano the Voice. Il via al Natale il primo dicembre con accensione delle luminarie, ospite sarà una grande dama che suonerà il violino a quattro metri di altezza vicino all’albero.

L’assessore Carlotta Lanciotti commenta: "Vedere tante associazioni che collaborano con noi è la vera magia. Il primo dicembre a teatro ci sarà ’Lumina’, a ingresso gratuito, che illuminerà con le candele e renderà amico lo spettacolo. In questo modo il giorno dell’inaugurazione sarà ancora più speciale". L’assessore Marco Tombolini: "Fondamentale la collaborazione del Liceo Artistico a cui si è aggiunta la scuola media. Anche quest’anno riproporremo l’albero promosso dall’Anmil posizionato su viale Cavallotti per sensibilizzare chiunque passa sulla sicurezza sul lavoro". Il primo cittadino Valerio Vespini presenta così il programma: "Il Natale a Porto San Giorgio è molto importante per la natura commerciale della città. Importante perché lavorando in squadra si raggiungono risultati importanti e questa è la riprova".

Silvio Sebastiani