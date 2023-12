Presepi, spettacoli, laboratori e sport: il ricco cartellone veregrense

Presepi artistici e il gran ritorno del presepe vivente in centro storico (il 6 e 7 gennaio), spettacoli per bambini, incontri, laboratori, eventi sportivi: c’è di tutto e di più nel lungo elenco delle iniziative che l’assessorato alla cultura e turismo ha predisposto per le festività di fine anno. Nella Pievania, c’è la mostra di presepi artistici promossa dall’Avis cittadina, mentre un altro presepe artistico è stato allestito nella chiesa di Santa Maria: entrambe le esposizioni sono visitabili fino al 7 gennaio, nei giorni festivi. Domani (partenza ore 9) c’è la 2° edizione della Veregra Run, gara di 10 Km e passeggiata ludico amatoriale promossa dalla Podistica Montegranaro e, restando in ambito sportivo, il 16 e 17 dicembre si svolge la gara nazionale ‘5° Cross Comune di Montegranaro) a cura del Cycling Project, presso il centro sportivo ‘Gismondi’. Il 9 dicembre, serata di beneficenza ‘Dalle Alpi alle Ande’ tra musiche e racconti, storia di Pietro Gamba, medico per amore di un popolo dimenticato (Teatro La Perla, ingresso libero a offerta, ore 21,15). Domenica, alle 10,30, Arkeo accompagna i visitatori alla scoperta dei Tesori di Montegranaro e, nel pomeriggio (‘La Perla’, ore 17,30, ingresso libero) imperdibile per grandi e piccini il ‘Christmas Show’ tradizionale appuntamento con le più belle musiche di Natale e dei classici Disney. Il 15 dicembre, Piero Massimo Macchini presenta il suo libro ‘I mestieri della mamma’ (biblioteca comunale, ore 15,30), mentre alle 21,30, nelal chiesa di Santa Maria, ci sarà l’incontrp promosso da ‘L’Abbraccio’ e Veregra Up sulle cure palliative. Due gli incontri di Philosofarte: con Roberto Marconi il 16 dicembre e con Giuseppe Schipa il 23 dicembre (ore 18, Palazzo Conventati). Il 17 dicembre, consegna del riconoscimento ‘Calzaturificio storico’ ad aziende cittadine con oltre 30 anni di attività (ore 10, sala consiliare) e, alle 17, al teatro, concerto della Banda Omero Ruggieri. Il 26 dicembre c’è la tombolata in Piazza, in attesa dell’arrivo della Befana dell’Avis il 6 gennaio e del presepe vivente promosso dall’Ente Presepe che, il 6 e 7 gennaio chiude le feste.