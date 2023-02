Presi a bordo di un’auto rubata Condannati a due anni di pena

Dopo un lungo inseguimento erano stati bloccati a bordo di un’auto rubata e arrestati. In manette, dopo la rocambolesca operazione, erano finiti 30enne di Sant’Elpidio a Mare, un marocchino di 35 anni clandestino e senza fissa dimora. Per questo motivo i due sono comparsi davanti al giudice del tribunale di Fermo e sono stati condannati il primo a due anni e il secondo a due anni e quattro mesi per furto continuato aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto era iniziato quando al 112 era giunta la chiamata del proprietario di una Fiat Panda per segnalare che la sua auto era stata rubata a Sant’Elpidio a Mare, i carabinieri avevano subito capito che probabilmente sarebbe stata utilizzata per mettere a segno qualche colpo e avevano concentrato i loro uomini in quella zona. L’intuizione si era rivelata giusta, visto che qualche ora più tardi avevano inseguito bloccato e catturato i due pregiudicati che erano entrati in azione a Monte Urano. La scorribanda, avvenuta nel 2018, aveva preso il via quando intorno alle 17 del giorno precedente al loro arresto i malviventi avevano rubato l’auto di proprietà di un anziano di Sant’Elpidio a Mare. Con quell’auto, la notte seguente, avevano raggiunto Monte Urano e lì avevano colpito in un garage. Sulla loro strada, però, si erano trovati due pattuglie dei carabinieri, che avevano bloccato l’auto e catturato il conducente, mentre il complice era schizzato via ed era scappato attraverso i campi e preso poco dopo.