Presi con la droga. Divieto di ritorno a Lido Tre Archi

Sono scesi in campo 40 operatori tra polizia, carabinieri, Guardia di Finanza e vigili, per le operazioni di controllo sul litorale volti a contenere fenomeni di microcriminalità, di spaccio di stupefacenti e alla verifica della regolarità del soggiorno sul territorio nazionale di persone straniere. Sono state 114 le persone identificate e 62 le auto controllate. Di rilievo il contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti nel quartiere di Lido Tre Archi. Come noto, da circa 2 mesi è attivo un nuovo regolamento di polizia locale del Comune di Fermo, che prevede sanzioni per coloro che vengono sorpresi con sostanza stupefacente all’interno dell’area. I contravventori, oltre ad essere segnalati alla prefettura, vengono multati e viene loro ingiunto il divieto di reingresso nell’area. Pertanto, durante i controlli, in tre distinte circostanze, nottetempo, sono stati trovate tre persone con piccole quantità di stupefacente occultate sulla persona, in esito a perquisizione personale o in base ad una segnalazione dei cani antidroga della Guardia di Finanza. Per loro è stato disposto il provvedimento che vieta il ritorno nel quartiere di Lido Tre Archi. Si tratta di due uomini di 40 anni, residenti a Porto San Giorgio e a Civitanova Marche e una donna di 23, residente ad Ancona. In caso di reingresso il questore, potrà altresì irrogare loro un provvedimento di Daspo, la cui violazione comporta una denuncia penale. Inoltre, sono stati effettuati diversi posti di controllo sulla Statale Adriatica durante i quali sono stati rintracciati in 2 distinte circostanze 2 magrebini, entrambi sono risultati irregolari sul territorio nazionale e sono stati accompagnati presso i centri di permanenza del territorio nazionale. In particolare, uno di essi risulta gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Infine, sono state irrogate ben 12 sanzioni al codice della strada.