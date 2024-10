Presidio Cgil davanti all’ospedale

Una sanità che resti pubblica, che difenda i suoi lavoratori, che eroghi servizi di qualità nei tempi giusti. Sono le richieste che il sindacato Cgil ha portato in presidio davanti all’ospedale Murri, proprio nei giorni in cui ad Ancona si svolge il G7 sulla salute. Il segretario della Cgil, Alessandro De Grazia, spiega: "Oggi purtroppo tant persone rinunciano a curarsi perché non possono aspettare le liste d’attesa infinite. La rete ospedaliera è poco efficiente e chi può si cura fuori regione. La situazione del pronto soccorso è ormai cronica, siamo in piedi solo grazie ai medici delle cooperative e non è più possibile andare avanti così. Il poco personale che c’è è sottoposto a turni massacranti e le retribuzioni a questo punto non sono adeguate alle tante responsabilità che ciascuno deve prendersi". Secondo il sindacato un’altra idea di salute è possibile, investendo su salute e sicurezza, con un piano straordinario di assunzioni nel settore, rafforzando la rete ospedaliera, domiciliare e territoriale, migliorando le condizioni di lavoro di tutti. I sanitari, troppo spesso al centro anche di atti di violenza da parte degli utenti esasperati, si dicono stanchi di essere considerati eroi e tutelati poi pochissimo. Il tempo del cambiamento è oggi.