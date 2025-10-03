Presidio per la Flotilla e oggi sciopero per Gaza

Basta esserci, anche in pochi, infreddoliti, con le bandiere che si muovono al vento. Basta poco per dire la necessità di restare umani, per affermare che Fermo c’è e non è indifferente a quello che accade a Gaza e segue con attenzione l’impresa della Flottilla. Una manifestazione organizzata sui social, di corsa, per dare un segnale di partecipazione e di impegno, in un tempo quanto mai difficile. Dalle 18 in avanti arrivano persone che scelgono di scendere in piazza, qualche parola per dire che si sta manifestando per dare solidarietà a tutti i naviganti che hanno affrontato il mare per portare aiuti umanitari a Gaza e in definitiva per dare un segnale di pace e di speranza, di interesse del mondo che altrimenti sembra indifferente e troppo lontano. Sventolano le bandiere della Palestina e quelle di qualche sindacato, ci sono le sciarpe e i pensieri e qualcuno ha scritto al collo "il vento non si può fermare". Il vento non si è fermato nemmeno in serata quando il corteo si è spostato per un flash mob silenzioso davanti all’ospedale Murri, solo luci e tanto dolore per dire di quanta sofferenza c’è in quell’angolo di mondo martoriato e massacrato, dove pure gli ospedali sono stati bombardati e non c’è più verso di ritrovare umanità. Questa mattina toccherà agli studenti, il corteo partirà alle 7 e 30 dal Terminal per raggiungere poi il centro della città e il messaggio sarà per tutti lo stesso, non si può restare indifferenti mentre le donne, gli uomini, i bambini muoiono di fame e di bome, non ci si può girare dall’altra parte e la storia ci chiama a dire da parte eravamo quando tutto questo è accaduto. Fermo c’è, anche con pochi coraggiosi, molti insegnanti, tanti giovani, Fermo si fa sentire umana e resta ad aspettare che torni un vento davvero di pace, per tutti.

"In modo completamente illegittimo, la marina israeliana ha arrestato gliɜ attivistiɜ della Global Sumud Flotilla in acque non israeliane e li ha condotti in un porto israeliano – dicono dalla Rete studenti medi – collettivo . Hanno abbordato le navi armati per bloccare una missione pacifica e nonviolenta, che ha il solo scopo di aprire un corridoio umanitario e liberare la Striscia di Gaza dall’assedio. La brutalità della risposta israeliana alla Flotilla e gli attacchi intensificatisi nella notte di ieri sulla città confermano ancora una volta la natura terrorista dello Stato sionista e del suo vero scopo: il genocidio e la cancellazione etnica del popolo palestinese. Alla complicità del Governo noi rispondiamo chiedendo prese di posizione serie da parte di tutte le istituzioni, in primis le scuole. Lo abbiamo detto e lo faremo: sciopereremo in sostegno della Global Sumud Flottila".