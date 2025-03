Preso con la droga e messo ai domiciliari. Ma ruba un’auto per fuggire in Germania

La polizia di Fermo lo aveva arrestato due giorni prima perché trovato in possesso di quattro etti di eroina pura, ma lui è fuggito dai domiciliari, ha rubato un’auto a Civitanova Marche e si è diretto verso la Germania per cercare di far perdere le sue tracce. La fuga, però, è durata poco perché è stato intercettato a Porretta Terme, in provincia di Bologna, e arrestato nuovamente. Protagonista dell’evasione un pluripregiudicato marocchino di 38 anni domiciliato a Porto Sant’Elpidio. L’operazione, frutto di un’azione congiunta della polizia locale di Alto Terme, degli uomini della questura di Fermo e dei carabinieri, è scattata nel parcheggio di un supermercato. Tutto era iniziato nei giorni scorsi quando il 38enne era finito in manette insieme ad un elpidiense di 60 anni, a seguito di un’operazione della squadra mobile di Fermo, avviata a Porto Sant’Elpidio dopo che un poliziotto fuori servizio aveva notato un sospetto scambio di pacchi. Il blitz aveva permesso di sequestrare circa quattro etti di eroina pura che, una volta tagliata e immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato intorno ai 100mila euro.

Al nordafricano erano stati concessi i domiciliari ma, per evitare il processo e la probabile condanna, ha deciso rubare un’auto per cercare rifugio in Germania. Durante il viaggio, per ragioni ancora tutte da chiarire, il 38enne ha fatto tappa a Bologna e, nei pressi della stazione centrale, ha conosciuto un connazionale fermato insieme a lui al momento dell’arresto, a cui avrebbe offerto un passaggio verso la sua abitazione. Questo semplice gesto di generosità si è rivelato fatale: la macchina lasciata in sosta in un parcheggio davanti ad un supermercato di Porretta ha infatti attirato l’attenzione della polizia locale in pattugliamento. Insospettiti da un vetro anteriore abbassato, gli agenti hanno fatto un controllo sull’auto, che è risultata rubata.

Gli uomini della polizia locale, con la collaborazione dei carabinieri, hanno organizzato un appostamento che ha permesso di bloccare il fuggitivo. Colto in flagrante, il 38enne ha ammesso la responsabilità del furto e la sua evasione senza opporre resistenza. Durante le fasi cruciali dell’azione, per evitare un estremo tentativo di scappare, le forze dell’ordine hanno sbarrato preventivamente le vie di fuga con i mezzi di servizio. L’auto rubata è stata restituita al proprietario e il malvivente è stato rinchiuso nella casa circondariale di Bologna a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Fabio Castori