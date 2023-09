Preso dai militari a vendere cocaina

Continua la lotta dei carabinieri contro il dilagante fenomeno dell’uso e dell’smercio di sostanze stupefacenti nel territorio. Pertanto il Comando provinciale di Fermo ha messo in atto un’operazione straordinaria e finalizzata a contrastare in maniera efficace questa piaga sociale. Nel corso del servizio straordinario, i militari di Sant’Elpidio hanno intercettato e denunciato all’autorità giudiziaria un marocchino di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è stato bloccato dopo aver ceduto una sostanza in polvere di colore bianco, successivamente identificata come cocaina, ad automobilista di Macerata. La droga è stata sequestrata e l’acquirente ha ammesso di aver appena ricevuto la sostanza dal nordafricano. Il maceratese è stato segnalato alla competente prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. A Monte Urano sempre nell’ambito del servizio di contrasto al traffico di stupefacenti, i carabinieri del posto hanno individuato e segnalato all’autorità amministrativa un 25enne monturanese. Il giovane è stato trovato in possesso di una quantità di marijuana destinata all’uso personale. Inoltre, a seguito della perquisizione personale e veicolare, è stata revocata la patente di guida del 25enne. A Porto Sant’Elpidio, invece, i carabinieri hanno individuato e segnalato alla prefettura un tunisino residente a Porto Recanati e con precedenti penali. Il giovane è stato trovato in possesso di cocaina destinata all’uso personale.