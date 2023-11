Preso pericoloso criminale: promozione per i poliziotti eroi Serroni e Ramini

Fermo, 21 novembre 2023 – Avevano catturato un pericoloso nigeriano che aveva anche tentato di ucciderli con un machete. Per questo motivo, in considerazione del pericolo di vita corso e su proposta del questore Luigi di Clemente, è stata conferita la promozione per meriti straordinari al commissario capo Sandro Serroni e al sostituto commissario Gaetano Ramini, che accedono quindi al grado superiore.

I fatti risalgono alla mattina del 3 ottobre 2019 quando l’uomo, dopo aver tentato di aggredire al cimitero alcuni poliziotti, armato di una roncola di grosse dimensioni, aveva iniziato a seminare il panico nelle vie del centro di Fermo, minacciando i passanti e i conducenti delle auto in transito.

Erano stati attimi di terrore quando lo straniero si era diretto verso i plessi scolastici di viale Trento, costringendo gli studenti sotto la minaccia del machete a rientrare repentinamente all’interno degli istituti per tutelare la loro incolumità.

Una situazione che aveva scatenato il panico, tanto che alcuni ragazzi erano rimasti feriti nella ressa creatasi durante il fugace rientro a scuola, cadendo a terra mentre altri cercavano di scavalcarli.

Immediatamente erano state disposizioni di presidiare i plessi scolastici interessati, mentre erano scattate le ricerche del nigeriano. Tutta l’operazione era stata coordinata dal dirigente della squadra volanti Serroni, che, una volta avvistato il 40enne nelle campagne di contrada Reputolo, si era portato sul posto insieme al suo vice Ramini, per partecipare alle ricerche nei campi, effettuate nel frangente anche a piedi e peraltro in condizioni difficili sia per l’abbondante pioggia che si stava abbattendo sia per le impervie caratteristiche del luogo dove il ricercato era fuggito.

Dopo circa un’ora di ricerche, era stato proprio l’equipaggio di Serroni e Ramini, che nel frattempo aveva ripreso le ricerche in auto, a intercettare il fuggitivo tra la Statale 16 e via del Lido. Entrambi, prontamente scesi dall’auto, si erano preparati a fronteggiare l’uomo che, alla vista della vettura della questura e dei due poliziotti che si stavano avvicinando, inizialmente si era dato alla fuga, fermandosi nei pressi del bar "Lumiere", che in quel momento era pieno di avventori.

Il pericolo che lo straniero armato potesse entrare all’interno del bar e prendere in ostaggio qualche cliente per evitare di essere catturato era molto alto. Per questo motivo i due poliziotti si erano divisi: Serroni si era posizionato a mo’ di scudo tra l’assalitore e il bar per proteggere gli avventori.

Nel frattempo il nigeriano si era scagliato contro i poliziotti, brandendo la roncola, caricando più volte il braccio destro armato e indirizzando verso di loro fendenti, al contempo urlando frasi in lingua sconosciuta.

E’ in questa fase che, approfittando di una breve perdita di equilibrio del 40enne, i due si erano scagliati contro di lui ed erano riusciti prima a disarmarlo, poi ad immobilizzarlo. Lo straniero era stato quindi tratto in arresto con l’accusa di tentato omicidio, anche in considerazione del fatto che l’arma da taglio era risultata lunga ben 36 centimetri.