Preso truffatore seriale. E’ stato denunciato 250 volte

In nove anni è stato denunciato ben 250 volte per truffa e ha ricevuto ad oggi 46 condanne per lo stesso tipo di reato. Alla fine la divisione anticrimine della polizia di Fermo ha eseguito nei suoi confronti una misura di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza emessa dal tribunale di Ancona su proposta del questore Luigi Di Clemente. Nei guai è finito un truffatore seriale 28enne di Altidona.

Il giovane, abilissimo, aveva creato un vero e proprio modus operandi criminale collaudato negli anni, e che si articolava in due distinte fasi: prima realizzava falsi profili di social network, confezionati attraverso la sottrazione di dati personali e fotografie poi si sostituiva a loro. Con tali profili contattava le sue vittime, generalmente esercenti di attività di rivendita e tabacchi, spacciandosi per le persone di cui ai profili creati e chiedeva delle ricariche telefoniche, ricariche on shop, ricariche money, ricariche paysafe, ricariche Amazon, voucher, paysafecard, che le vittime credevano di effettuare in favore dei loro conoscenti.

Il 28enne, in alcune circostanze, era stato anche estremamente abile ad individuare categorie vulnerabili di persone alle quali sostituirsi, facendo leva sulla sensibilità delle vittime, tratte in inganno più facilmente a causa del fatto che i profili per cui si spacciava erano di persone con problemi personali o di salute. Se capitava che le vittime lo scoprivano, diceva loro che fare il truffatore era il suo lavoro.

Il giovane, instancabile truffatore, ha commesso truffe sull’intero territorio nazionale, come documentato dalle 250 denunce a suo carico in numerose province della penisola: Fermo, Pistoia, Alessandria, Bari, Avellino, Benevento, Napoli, Genova, Bolzano, Parma, Trieste, Modena, Catania, Arezzo, Gorizia, Sassari, Torino, Brescia, Nuoro, Latina, Cremona, Ragusa, Bergamo, Siena, La Spezia, Lecce, Savona, Cosenza, Viterbo, Alessandria, Caltanissetta, Terni, Perugia, Verona, Pavia, Roma, Grosseto, Palermo, Teramo, Ancona, Pescara, Ascoli Piceno, Bologna, Taranto, Reggio Calabria, Salerno, Macerata, Padova, Rimini, Frosinone, Ravenna, Chieti, Udine, Pistoia, Messina, Crotone, Firenze, Agrigento, Venezia, Trapani, Grosseto, L’Aquila, Lucca, Reggio Emilia, Trento, Foggia, Milano, Rieti, Campobasso, Novara, Piacenza, Cesena, Potenza.

Nel corso della sua carriera criminale ha ricevuto 46 condanne emesse da ben 27 tribunali italiani. Nei confronti del 28enne è stata emessa la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 4 anni, con obbligo di permanenza notturna dalle 20 alle 7, il divieto di creare profili e di non accedere ad alcun tipo di social network e l’obbligo di presentazione all’autorità di pubblica sicurezza una volta a settimana.

Fabio Castori