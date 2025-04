Pressione, colestorolo, glicemia: "La prevenzione è fondamentale"

Il segreto della sanità sta nell’evitare che la gente si ammali. È tutto qui il senso di un servizio di prevenzione che studia anche gli stili di vita delle persone, le possibilità che si ammalino, che cerca di non far diffondere le malattie. Un servizio ricco e delicato che si è presentato in occasione della giornata mondiale della salute, il direttore del Dipartimento è Giuseppe Ciarrocchi che spiega come la salute sia non solo fisica ma è anche quello star bene che ci permette di non ricorrere al sistema sanitario: "Quindi l’obiettivo che una nazione, uno Stato dovrebbe avere è quello di mantenere i cittadini in buona salute. Questo è l’obiettivo che è difficilmente raggiungibile ma che è possibile raggiungere. La cura e la diagnosi intervengono quando una persona, un cittadino ha perso la buona salute, quindi ha bisogno di essere curato". Ciarrocchi spiega che la popolazione del territorio fermano, 160 mila persone, ha una percentuale importante di over 65enni: "Parliamo di 60 mila persone su 160 mila, ogni 100 giovani ci sono 223 anziani. Questo significa che l’indice di vecchiaia cresce, tra 20 anni avremo una situazione ancora più drammatica. Nella nostra regione l’aspettativa di vita è al di sopra di 86 anni per le donne e 85 per uomini. Il primo problema è garantire un buono stato di salute più a lungo possibile e questo si può fare".

L’Ast di Fermo che collaborato con l’istituto superiore di sanità per studiare 207 persone e valutare su di loro il rischio di patologie croniche pericolose, da quelle cardio circolatorie a quelle cerebro vascolari, diabete, tumori: "Erano persone tra 35 e 69 anni, dallo studio è emerso che su 207 persone studiate e esaminate, sui fattori che aumentano il rischio cardio vascolare, prima causa di morte, c’era un numero di 15 uomini e 14 donne inconsapevoli di avere una pressione elevata, una delle principali cause per il rischio cardiovascolare, 5 con il colesterolo troppo alto e non lo sapevano, due con la glicemia alta e non lo sapevano. Su 207 soggetti dunque più di 70 persone avevano un rischio alto, sicuramente entro 10 anni avrebbero sviluppato un problema di questo tipo. Quindi questo per dire che la prevenzione è importante, sono le fondamenta del sistema sanitario se lo vogliamo mantenere universalistico".

Il dipartimento lavora anche su iniziative di sensibilizzazione, per convincere le persone a partecipare agli screening per i principali tumori, al colon retto, alla mammella, alla cervice uterina. Con il Consultorio e la psicologa Rossana Clementi si lavora alla prevenzione fin dal concepimento, accompagnando le mamme verso una maternità consapevole e attenta, l’Ast di Fermo partecipa ad un programma regionale che forma operatori "per intervenire sempre più precocemente su piani che si intersecano, proprio per gestire anche l’ascolto emotivo del bisogno dei bambini e di quello che vivono. Coinvolgeremo anche i papà, abbiamo partecipato a tutte le iniziative che la regione ci ha messo a disposizione", spiega la psicologa. All’incontro hanno partecipato anche le associazioni di volontariato del territorio, per sottolineare l’importanza della prevenzione e dell’abbattimento delle liste d’attesa, per far sì che davvero la sanità pubblica sia vicina ai cittadini, in ogni momento della loro vita. Il direttore dell’Ast Roberto Grinta ha sottolineato la volontà di seguire ogni individuo, fin dalla nascita e poi verso la vecchiaia che deve essere il più possibile attiva e serena.

Angelica Malvatani