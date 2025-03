Prestigiosi riconoscimenti per il Frantoio Agostini di Petritoli, di Gaetano Agostini, meritevole dell’assegnazione de Le Tre Foglie della Guida Oli d’Italia del Gambero Rosso 2025 e del premio ‘Miglior maestro oleario d’Italia’ riconosciuto a gennaio, nell’ambito del concorso "Il Mastro d’Oro 2024".

I due premi celebrano l’eccellenza dell’azienda custode di 80 anni di storia fatta di promozione della cultura olivicola tradotta nell’impegno verso la diffusione della conoscenza dell’olio. Per quanto lunga sia la lista dei premi ricevuti negli anni dal Frantoio Agostini, il prestigio degli ultimi in ordine cronologico, merita un vero inchino anche dall’intero territorio regionale, che trova in Agostini, un punto fermo di promozione e lustro.

La Guida Oli d’Italia del Gambero Rosso, rappresenta infatti un faro di riferimento autorevole nel panorama oleario nazionale e internazionale, mentre Le Tre Foglie, vengono assegnate solo agli oli che raggiungono l’eccellenza assoluta dopo un rigoroso processo di degustazione alla cieca da parte di esperti panel.

"Siamo onorati dei riconoscimenti – commenta Agostini – che premiano il lavoro di generazioni e la nostra costante ricerca dell’eccellenza. Essere valutati positivamente dai colleghi produttori e dai massimi esperti del settore, rappresenta la più alta gratificazione per noi e per il territorio".