Presto attivo il nuovo angiografo

È stato consegnato ed entrerà a regime da aprile il nuovo angiografo di ultima generazione, modello Artis Zee Ceiling, in dotazione all’unità operativa complessa di cardiologia dell’ospedale Murri. L’apparecchiatura è arrivata la scorsa settimana e si è provveduto all’installazione ed alla messa in funzione, con l’ausilio del team di specialisti della casa produttrice tedesca. Dopo il collaudo ed un periodo di formazione degli operatori dell’AST Fermo, l’angiografo avvierà l’attività appena dopo Pasqua. "I nuovi macchinari vanno di pari passo con la formazione del personale infermieristico, teso all’attivazione dei servizi di emodinamica, radiologia interventistica ed elettrofisiologia cardiaca – spiega il commissario straordinario Roberto Grinta –. Due infermieri e due tecnici di radiologia medica hanno effettuato attività formativa di emodinamica all’Inrca di Ancona ed altri due infermieri inizieranno a giorni questo percorso, della durata di 5 settimane". Il personale coinvolto nel percorso preparatorio sta proseguendo ora con la formazione in elettrofisiologia cardiaca, a cura di Diego Spagnolo e di infermieri esperti del blocco operatorio. Per quanto riguarda la radiologia interventistica, termineranno a fine marzo l’attività formativa in corso all’Ast di Macerata i due infermieri, sotto la supervisione di Salvatore Alborino e degli infermieri del centro. Altre due unità del Murri intraprenderanno lo stesso percorso nel mese di aprile. "Lavoriamo per implementare gli standard del nostro ospedale ed introdurre servizi ad alto contenuto tecnologico – aggiunge Grinta –. Il nuovo angiografo è un macchinario di ultimissima generazione che garantirà i migliori standard qualitativi oggi a disposizione".