Presto l’apertura del ponte sull’Ete

Alcune segnalazioni festose ci hanno annunciato, ieri, l’apertura del ponte sul fiume Ete. Non era vero. Un errore comunque comprensibile perché indotto dal fatto di aver visto aperta e transitabile la ciclabile legata allo stesso ponte. In ogni modo la sua apertura rappresenta un segnale che ormai per l’inaugurazione dell’opera è una questione di giorni. Se si considera che il primo appalto dei lavori è stato effettuato il 13 giugno del 2019, con la previsione di 400 giorni di tempo per l’esecuzione dell’opera si può immaginare la grande aspettativa. E’ un’infrastruttura attesa da oltre trent’anni ed è l’unica opera che i Comuni di Porto San Giorgio e Fermo hanno realizzato, insieme, ritenendola un importante strumento turistico di osmosi tra i due territori comunali. A chi verrà intitolato? Il sindaco uscente, Nicola Loira, il nome non può che essere che quello di Felice Chiesa. Lo ha detto in una riunione del Consiglio comunale, dopo aver definito il ponte un’opera straordinaria che cambierà le dinamiche del turismo e della vita di Porto San Giorgio e territorio, ha fatto presente che l’aveva concordato con il primo cittadino di Fermo : "Chiesa lo merita perché è stato veramente un ponte tra le città di Fermo e Porto San Giorgio: cittadino fermano, amministratore, assessore di Porto San Giorgio, imprenditore turistico di Fermo e Porto San Giorgio, proprio sulle due sponde del fiume Ete.