"Preveniamo il fenomeno della violenza di genere"

Prosegue l’iniziativa ‘Sulla Strada del Rispetto’ della Commissione Pari Opportunità e della Provincia di Fermo, un viaggio per sensibilizzare all’attenzione e alla cura degli altri. "Lo scopo del progetto è quello di diffondere un messaggio di rispetto e pari opportunità offrendo informazioni relativamente al fenomeno della violenza contro le donne e gli strumenti di supporto alle donne vittime – spiega la presidente della commissione Luciana Mariani –. Gli obiettivi sono quelli della prevenzione del fenomeno della violenza contro le donne attraverso la condivisione di azioni positive per l’emancipazione e autodeterminazione femminile e il favorire la denuncia di fenomeni di violenza". Dopo i brillanti incontri delle prime due tappe dove sono stati raggiunti i comuni di Fermo, Petritoli, Ortezzano, Monterinaldo, Monte Vidon Combatte, Montefalcone Appennino, Santa Vittoria, Amandola, Smerillo, Montefortino, questa volta, sabato prossimo a partire dalle 8, si va in pullman verso i Comuni di Altidona, Pedaso, Campofilone, Lapedona e Moresco. Insieme alla Consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità, Luciana Mariani, alla presidente provinciale, Francesca Palma e di tutte le componenti della commissione provinciale, saranno presenti anche la presidente Regionale Maria Lina Vitturini e le presidenti delle tre commissioni comunali esistenti a Fermo, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio.

"La provincia di Fermo è costituita da quaranta Comuni e vogliamo creare quanto più possibile una rete diffusa e coesa per rendere più forte il nostro no alla violenza di genere", conclude la consigliera Mariani. In ogni comune vengono diffuse le informazioni relative ai Centri Antiviolenza (Cav) Percorsi Donna diffusi nel territorio e gestiti dalla Cooperativa Sociale On the Road, affinché le donne vittime di violenza possano avere maggiore accesso alla conoscenza di contatti e modalità di lavoro del Centro Antiviolenza. Saranno pubblicizzati sia il numero verde nazionale 1522 che il numero verde provinciale 800215809, insieme ad indirizzi e orari di apertura dei Centri Antiviolenza. Saranno lasciate locandine nei comuni e consegnate alle farmacie e ai Medici di Medicina generale che esercitano nei rispettivi Comuni, da affiggere nei propri luoghi di lavoro al fine di diffondere quanto più capillarmente le informazioni. Agli incontri sarà invitata a partecipare la popolazione perché solo tutti insieme si può credere in un reale cambiamento.