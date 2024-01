‘Prevenire è Vivere’. Visite mediche gratis al centro Acanto Il Comune di Falerone, in collaborazione con il Centro medico Acanto e Lilt, ha organizzato incontri e visite gratuite per la prevenzione dei tumori. Si terranno campagne di sensibilizzazione e visite senologiche, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione primaria. La prevenzione è fondamentale per migliorare la qualità della vita delle persone e ridurre i costi sanitari.