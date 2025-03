Prevenire il diabete: incontri nelle scuole

Col diabete si può convivere, è una malattia che va gestita e conosciuta, soprattutto il diabete si può e si deve prevenire. È l’impegno forte dall’Ast Fermo nella campagna informativa sul Diabete. La Uosd Diabetologia, guidata dal suo direttore Paola Pantanetti, infatti, continua l’opera divulgativa e informativa nelle scuole. Dopo gli incontri negli istituti scolastici di Altidona, Pedaso e Porto Sant’Elpidio, è stato il turno del Liceo Caro-Preziotti-Licini di Fermo. Su richiesta delle dirigenze scolastiche, la dottoressa Pantanetti con la sua équipe di infermieri, anche grazie alla collaborazione del personale del Distretto, ha fornito ai docenti utili informazioni sulla gestione della terapia insulinica multi-iniettiva o con sistema integrato microinfusione-sensore per i ragazzi affetti da Diabete di tipo 1. "La Uosd Diabetologia, composta da un pool di professionisti di altissimo livello è impegnata direttamente nelle scuole, e dunque sul territorio, per diffondere educazione terapeutica e know-how sulla gestione dell’ipoglicemia. Questo vuol dire sanità a contatto diretto con i cittadini che stiamo portando avanti anche grazie alla grande sensibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e degli istituti scolastici, attenti e attivi a 360 gradi su un tema così importante come la salute, soprattutto se al centro ci sono i nostri ragazzi", spiega il direttore dell’Ast Grinta. Nel corso degli incontri si è parlato dell’incidenza e delle cause del Diabete e delle differenze che intercorrono tra quello di tipo 1 e quello di tipo 2. Al personale scolastico sono stati illustrati i segnali di alert (calo dell’attenzione, pallore, sudorazione profusa, irritabilità etc.) e una corretta gestione dei valori di alert ipoglicemici. Dal personale scolastico, che ha molto apprezzato il servizio fornito dall’Ast, sono arrivate esperienze dirette vissute in aula da docenti, personale Ata e studenti stessi, affetti da diabete o potenzialmente tali. Un focus a tutto tondo, dunque, sulla gestione della malattia e delle sue complicanze. Apprezzate anche le dimostrazioni sulla rilevazione delle glicemie capillari, sull’utilizzo del reflettometro e del "glucagone" spray per ipoglicemia clinicamente significativa o severa. Gli incontri, dati l’apprezzamento delle scuole e l’importanza di fornire una capillare e corretta informazione, continueranno anche nelle prossime settimane in altri istituti scolastici del Fermano. La campagna informativa in questione si inserisce nel quadro più ampio di iniziative di prevenzione del Diabete condotte dall’Ast Fermo di concerto con la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo, grazie alla spiccata sensibilità del suo presidente Giorgio Girotti Pucci, con la determinante collaborazione degli istituti scolastici, per portare avanti il progetto.