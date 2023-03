Prevenzione con l’Ant Quattro appuntamenti

Prende il via domani il mese della prevenzione che la Fondazione Ant ha voluto promuovere in collaborazione con la società Farmacie Comunali. Sono quattro gli appuntamenti programmati per effettuare visite di controllo di vario genere. Domani, si comincia con 24 ecografie testicolari, presso la Farmacia Comunale 1 (le prenotazioni sono terminate); il 24 marzo sarà la volta delle visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma, presso la Farmacia Comunale 2; infine il 28 e il 30 marzo, si chiude il mese della prevenzione con le visite tiroidee che saranno effettuate nelle Farmacie Comunali 1 e 3. Per poter approfittare di queste occasioni e seguire una seria attività di prevenzione, basta chiamare il 348 3102795, dalle ore 10 del 17 marzo per le visite dermatologiche; dalle ore 10, del 22 marzo per le visite legate al progetto tiroide. "La collaborazione con Ant dura ormai da diverso tempo – commenta la presidente delle Farmacie Comunali, Elisabetta Marziali – e abbiamo voluto dare un seguito a questa sinergia con una delle iniziative più apprezzate dalla cittadinanza. Con questo progetto vogliamo essere promotori della prevenzione, l’unico strumento che, ancora oggi, ci permette di battere sul tempo qualsiasi forma tumorale. Grazie ad Ant, abbiamo la certezza di fare il nostro dovere dei confronti dei cittadini".