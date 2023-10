Prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa del Santa Caterina

Una serata per parlare di salute e prevenzione, per capire come certi esami e certe attenzioni possono salvarci la vita. L’iniziativa è del centro sociale Santa Caterina, insieme con l’amministrazione comunale, per una serata gestita da Luigi Acito, oncologo di grande esperienza che ha dedicato gran parte della sua carriera alla lotta contro il tumore al seno: il suo entusiasmo e la sua passione erano evidenti fin dalla sua introduzione, in cui ha sottolineato l’importanza di una corretta conoscenza del tema per affrontarlo in modo adeguato.

Insieme a lui, le dottoresse Fioretti e Corradini, due radiologhe specializzate nell’individuazione precoce del tumore al seno tramite l’utilizzo degli strumenti diagnostici e delle tecniche radiografiche. Racconta l’assessore Maria Antonietta Di Felice che era presente all’incontro: "Le loro presentazioni sono state fondamentali per far comprendere ai presenti l’importanza delle visite di controllo e dei controlli periodici per individuare eventuali segni o sintomi sospetti, e per illustrare al meglio l’iter che l’Ast di Fermo ha in essere per lo screening e la presa in carico delle persone per cui gli esami rilevano degli aspetti degni di approfondimento e valutazione".

Durante l’incontro sono stati anche dati alcuni consigli pratici per adottare uno stile di vita sano e ridurre i rischi di sviluppo del tumore al seno. "La sensibilizzazione e l’informazione sono il primo passo verso una comunità consapevole e impegnata nella lotta contro il cancro al seno. Incontri come questo, realizzati tra la gente, in punti importanti di vita dei cittadini, di prossimità, di inclusione e socializzazione, come il Centro Sociale, sono fondamentali per far sì che la prevenzione diventi una priorità nella vita di tutti", conclude l’assessore Di Felice.