Prevenzione e contrasto dello spaccio Via libera al progetto

Il Comune ha partecipato al bando per il finanziamento di iniziative riguardanti la prevenzione e il contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti, con riferimento temporale al triennio 2020-2023. Con note inviate dalla Prefettura è stata comunicata all’Amministrazione Che il progetto dalla stessa presentato e riguardante un corso di formazione è stato approvato, con il conseguente previsto finanziamento. Il corso si è svolto regolarmente. Pertanto l’Amministrazione ha provveduto a liquidare e pagare il lavoro straordinario svolto per la partecipazione al corso in questione.