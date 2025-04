‘Prevenzione e salute della Donna’ al Teatro Emiliani

Maggiore informazione e prevenzione in età giovanile, anche fra la popolazione maschile. Questi alcuni degli elementi emersi in occasione della serata tutta al femminile dal titolo ‘Prevenzione e salute della Donna’, che si è svolto venerdì sera al Teatro Emiliani, promosso dall’Amministrazione di Rapagnano, in collaborazione con la Pro Loco del paese e l’associazione Iom (Istituto Oncologico Marchigiano) sezione di Fermo.

Dopo i saluti istituzionali con la sindaco Elisabetta Ceroni e Licio Livini, presidente Iom di Fermo, si è entrati nel vivo della serata con gli ospiti: Paola Campanella (medico senologico) e Alberto Maria Scartozzi (medico ginecologo), a moderare l’incontro Lucia Gallucci.

Molti gli elementi si spunto, sulle metodologie di prevenzione legati al mondo femminile, che hanno evidenziato alcune lacune a livello informativo, ma anche un dato positivo. Le donne del Fermano, hanno una certa predisposizione naturale a sottoporsi a controlli rispetto ad altre realtà, ma bisogna comunque migliorare.

Sicuramente il dato di maggiore negatività la bassissima preparazione a livello di salute anche degli organi genitali dei giovani del territorio, scarsa conoscenza e soprattutto bassa predisposizione ad effettuare controlli seguendo la logica ‘Stiamo bene non serve’, questo elemento diventa ancora più drammatico fra i giovani maschi che sottovalutano disturbi che in età adulta potrebbero creare gravi problemi di salute.

Ad allietare la serata la violinista Daniela Carlini che ha intrattenuto il pubblico con alcuni virtuosi intermezzi di musica classica.