Prevenzione, la Fermana scende in campo

Per la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), novembre è il mese colorato d’azzurro perché dedicato alla prevenzione dei tumori maschili, in particolare quello ai testicoli che colpisce i più giovani. Per sensibilizzare i ragazzi a tale problematica, il vice presidente provinciale Lilt Federico Costantini e l’oncologo fermano Luigi Acito sono scesi in campo, domenica scorsa allo stadio Recchioni, in occasione dell’incontro Fermana- Teramo. Insieme a loro, il capitano dei canarini Marco Romizi e Stefano D’Egidio capitano biancorosso, con il braccialetto azzurro al polso a simboleggiare la prevenzione quale arma efficace contro la malattia. "Un ringraziamento alla società della Fermana per la sensibilità nell’aderire al progetto - ha spiegato Acito - oltre alle parole, contano i fatti come quelli che la Lilt metterà in pratica anche per l’intero mese: mercoledì (13, ndr) effettueremo una seduta di ecografia testicolare ad alcuni calciatori gialloblu; poi sarà la volta dei giocatori della Porto Sant’Elpidio Basket. Saremo presenti anche negli istituti scolastici della provincia: dall’8 al 15 novembre all’IIS Urbani di Montegiorgio; dal 22 al 29 novembre all’Itt Montani di Fermo. Vogliamo sia chiaro, ai ragazzi, il messaggio che racconteremo grazie alle storie di chi ce l’ha fatta con una diagnosi precoce: bisogna fare attenzione alla propria salute, in ogni fase della vita. Per affrontare un argomento a volte imbarazzante per i giovani, abbiamo pensato anche a una serie di incontri dedicati ad atleti e genitori: dall’8 al 16 novembre presso la Casa della Memoria di Servigliano e il 22 e 23 novembre alla Casa del Volontariato di Porto Sant’Elpidio. Il 30 novembre giornata di ecografie prostatiche e visite testicolari gratuite, ancora alla Casa del Volontariato di Porto Sant’Elpidio, con prenotazioni al numero 347 4181676".