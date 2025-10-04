Prevenzione oncologica. Ritorna la corsa rosa, ricavato per la ricerca

È una tradizione tutta rosa, un evento a metà tra sport e solidarietà, con uno sguardo alla prevenzione. L’iniziativa rientra nel mese dedicato alla prevenzione oncologica, l’associazione sportiva dilettantistica Valtenna organizza per domani una camminata in rosa, col patrocinio del Comune e della Provincia. Si tratta di un percorso di quattro chilometri, da vivere indossando una maglietta rosa, appunto, 10 euro la quota di partecipazione e parte del ricavato andrà alla Lilt per i progetti di prevenzione oncologica e all’associazione Infinitae, che promuove lo sport per le donne operate al seno e non solo. Ci si ritrova alle 8,30 in piazza del Popolo, alle 9,30 la partenza per le vie di Fermo. "Con Doriana Valori e l’associazione Valtenna collaboriamo da anni, ha sottolineato l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini, averla al nostro fianco è una garanzia. Noi ricambiamo il nostro supporto. Spero che Fermo risponda al meglio, bisogna davvero camminare insieme". Daniela Valori aggiunge: "Come la scienza medica ci ricorda sempre, nella prevenzione sono importanti non solo gli stili di vita e l’alimentazione ma anche e soprattutto l’attività fisica, per questo come associazione che si occupa di sport mettiamo a disposizione la nostra esperienza per un’iniziativa che vuole veicolare questo messaggio coniugando sport e sociale". Dal mattino ci sarà un hub in piazza del Popolo per iscriversi e partecipare. La camminata è un inizio, poi ci saranno iniziative per tutto il mese di ottobre con la Lilt di Fermo, mentre per vivere le Infinitae basta andare il sabato e la domenica mattina sul lungomare elpidiense per vedere in azione con il loro dragone. Luigi Acito è l’oncologo in pensione che firma gran parte delle iniziative di prevenzione organizzate sul territorio: "Tre sono le finalità della camminata: la prima è fare attività fisica, non solo per prevenire malattie oncologiche, che dovrebbe essere almeno di venti minuti al giorno a passo sostenuto. Fermo con le sue salite è assolutamente adatta per questo. Il secondo motivo è che si può conoscere la città di Fermo anche nei suoi angoli meno noti, dando anche un contributo all’attività di due associazioni come Lilt e Infinitae che davvero fanno la differenza. "Un’iniziativa per sensibilizzare sull’importanza dell’attività fisica, non solo come gesto di benessere personale, ma anche come alleato fondamentale nella promozione della salute e nella prevenzione, ha aggiunto Renato Bisonni, oncologo e Presidente Provinciale della Lilt, studi internazionali confermano che sia necessario dedicare dai 150 ai 300 minuti a settimana all’attività fisica, quale fattore preponderante nella prevenzione di patologie oncologiche. Un’iniziativa che si somma a quelle di screening che come Lilt organizziamo settimanalmente. Sono orgoglioso dell’attività di Infinitae". A ringraziare per l’attenzione verso l’attività della loro associazione, anche Lorella Sollini e Orietta Properzi di Infinitae, nata a fine 2023 a sostegno delle donne che attraversano un percorso oncologico di intervento al seno, che, nel portare il saluto della loro presidente Rachele Zeppilli, hanno ricordato la recente partecipazione a Castel Gandolfo ad un’iniziativa con cui hanno "pagaiato" la loro Dragon Boat, attività che oltre a far sentire unite tutte le associate, rappresenta un’utile attività fisica, consigliata per il post operazione al tumore al seno. Per ottobre mese rosa ogni sabato ci sarà, una giornata di screening, sempre gratuiti con la Lilt, i primi due sabati al seno, poi screening dermatologico e l’ultimo a Servigliano di nuovo il senologico. Angelica Malvatani