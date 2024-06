Prevenzione, sguardo oltre i confini italiani

Salute e trans-culturalità, uno sguardo tra l’Italia e il resto del mondo. C’erano studenti dalla Repubblica Ceca ieri nella sede del corso di laurea in infermieristica di Fermo nel corso di un incontro organizzato da Adoriano Santarelli per lo Iom, nell’ambito del progetto ‘Ama la vita, difendila’. "Molto puntuali ed interessanti gli interventi sulla prevenzione dei tumori del seno, spiega il presidente di Iom, Licio Livini, con la radiologa Paola Campanella che ha parlato di prevenzione dei tumori urogenitali con l’urologo Giacomo Tucci. A seguire c’è stata molta attenzione per un esame endoscopico visto in diretta da tutti i presenti della Gastroenterologia del professor Giampiero Macarri del nostro ospedale Murri. Occorre dare alle persone i giusti mezzi per diventare più padroni della propria salute e per poterla migliorare, così dice l’organizzazione mondiale della sanità, con la prevenzione che rappresenta l’insieme di tutte le misure utili a prevenire la comparsa, la diffusione e la progressione delle malattie. In ottica moderna, la prevenzione e la promozione della salute devono essere incentrate su un’azione sinergica di vari settori della società, sui fattori di rischio comportamentali che possono essere modificati, sul contrasto alle disuguaglianze e su ciò che determina la salute a livello sociale, economico e ambientale, sull’importanza della diagnosi precoce e sul ruolo fondamentale delle vaccinazioni".