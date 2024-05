Prevenzione sulla tiroide, successo per ’Tirotary’

Si è concluso alla scuola ‘Bacci’ il progetto ‘Tirotary’ proposto dal Rotary Club Montegranaro e destinato agli studenti delle classi terze della scuola media di Sant’Elpidio a Mare e Montegranaro. "Quest’anno si è avuta una adesione ancora maggiore da parte delle famiglie che hanno accettato di far controllare i loro figli – fa sapere il direttore scientifico del progetto, Matteo Verdecchia – segno, questo, di quanto sia passato il messaggio che abbiamo sempre lanciato sul fronte della prevenzione nelle scuole". A Sant’Elpidio a Mare le classi terminali sono stati interessate dal progetto, proposto per il 12° anno, col patrocinio del Comune, e pensato per monitorare la funzionalità-morfologia della tiroide in una fascia di età in cui avvengono i maggiori cambiamenti ormonali nonché fisici. Col progetto si è data la possibilità ai ragazzi interessati (previo consenso dei genitori) di sottoporsi a una ecografia della tiroide avvalendosi della collaborazione di una equipe medica di alto livello. Effettuato lo screening ed esaminati i dati, i risultati vengono consegnati ai genitori dei ragazzi, corredati delle eventuali indicazioni da seguire.