Prevenzioni tumori maschili. In campo il mondo dello sport

Un mantello protettivo anche per i maschi, perché la prevenzione dei tumori è rosa ma anche azzurra. Dopo il successo e l’attenzione per la prevenzione dei tumori femminili con ottobre rosa, la Lilt (lega italiana contro i tumori) coinvolge per il suo messaggio di sensibilizzazione il mondo dello sport, sia come destinatario della prevenzione che come cassa di risonanza della stessa. Questa mattina sono in programma ecografie testicolari per gli atleti della Fermana a Fermo nella sede della Croce Verde e nella sede Lilt di Porto Sant’Elpido per quelli del Porto Sant’Elpidio Basket e del Porto Sant’Elpidio Baseball. Domenica 19 novembre i giocatori della Fermana a Fermo e del Porto S. Elpidio Basket nella città rivierasca, nelle rispettive competizioni in cui saranno impegnati per i loro campionati, avranno modo di scendere in campo e sul parquet con i simboli e di colori della prevenzione al maschile, ovvero l’azzurro: un modo per trasmettere il messaggio della prevenzione agli sportivi ed ai tifosi che assisteranno agli incontri. A sottolineare l’importanza di queste iniziative l’assessore allo sport di Fermo Alberto Scarfini e di Porto S. Elpidio Enzo Farina che hanno evidenziato la valenza di un progetto che vede insieme sport e salute, "fondamentale perché valorizza la prevenzione in ambito sportivo facendo sì che lo sport diventi anche occasione per divulgare questo messaggio".

Quello dello sport è un nuovo terreno di impegno per la Lilt provinciale, ha detto il vice Presidente dell’associazione Federico Costantini portando il saluto del presidente, l’oncologo Renato Bisonni, la Lilt, fatta dall’impegno di volontari, in questo 2023 che volge a conclusione ha erogato circa 1500 prestazioni con visite e screening preventivi". "E’ necessario far comprendere che solo con la diagnosi precoce e la prevenzione che patologie come queste possono essere sconfitte, ha sottolineato Luigi Acito, oncologo in pensione e volontario Lilt. Un concetto ripreso da Gaetano Donatelli, urologo e andrologo dell’ospedale Murri che ha parlato del progetto ‘Movembrer’ della Società italiana di andrologia per la prevenzione di tutti i tumori maschili. Se diagnosticate per tempo con la prevenzione e la consulenza di specialisti queste patologie guariscono nel 99 per cento dei casi: "I maschi sono più reticenti delle donne a fare prevenzione ma è bene che questo principio della prevenzione venga compreso e applicato il più possibile". Per Walter Matacotta, club manager della Fermana, un’iniziativa importante che va ripetuta, così come per Oscar Bonifazi, presidente del Porto S. Elpidio Basket 1953 e per Mirco Cannella, responsabile del settore giovanile del Porto S. Elpidio Baseball, che hanno all’unisono evidenziato come questo primo progetto, assolutamente utile ed importante, vada replicato e riproposto entrando a far parte della cultura di prevenzione.