Previsti ingorghi e rallentamenti

In occasione dell’imminente

’Notte Rosa Porto San Giorgio balla’, prevista in data odierna

a partire da questo pomeriggio fino alle prime ore di domani 30 luglio, un’ampia area della città di Porto San Giorgio sarà interessata dagli eventi di intrattenimento: "Ciò andrà inevitabilmente a determinare rallentamenti nelle vie adiacenti, in particolare lungo la strada statale Adriatica – spiega il comando della polizia municipale, dottor Giovanni Paris –. Il tratto centrale del lungomare Gramsci sarà chiuso alla viabilità a partire dalle ore 12.

Ovviamente dalle ore 20 sono poi previste chiusure nelle zone della manifestazione, da via Giordano Bruno al lungomare. Gli utenti della strada sono pertanto invitati a prestare attenzione ai divieti, a limitare gli spostamenti nelle ore della Notte Rosa e a preferire percorsi alternativi alla strada statale quali le vie collinari. Nella zona nord della città, dalle ore 18, sarà inoltre interdetta la circolazione dall’incrocio di via Marche con il lungomare in direzione Nord verso Lido di Fermo per altri eventi". Il taglio del nastro della Notte Rosa alle ore 18 di oggi con l’annunciata premiazione della vetrina del negozio addobbata per l’occasione in maniera più originale. Inoltre a ricevere un premio sarà anche la vetrina più bella e quella più rosa.