"Prezzi altissimi a Milano: solo da agenzie"

Massimo Pierdomenico, 28 anni, elpidiense, cofounder e Cfo Drype, laurea magistrale in Design & Engineering al Politecnico di Milano, è nel capoluogo lombardo da 4 anni, ci è arrivato da studente e ci è rimasto. Adesso, il problema che lo assilla è trovare casa: "Io e i due coinquilini siamo messi malissimo. A metà estate il proprietario ci ha comunicato che entro dicembre, a scadenza di contratto, dobbiamo lasciare l’alloggio dove siamo da 4 anni perché serve a un familiare. Finora abbiamo tarato la nostra vita su una spesa (circa 500 euro mensili ognuno, compreso riscaldamento centralizzato, condominio, acqua e Tari, utenze escluse, ndr) che oggi è improponibile, in quella stessa zona o similari, visto che cogliamo comunque restare entro i confini di Milano". Perché? "Per un alloggio come il nostro, ci vuole il doppio della spesa. E’ complicatissimo. Consideriamo che un alloggio per 1550 euro complessivi che paghiamo attualmente, ora lo troviamo da 2400 in su. Se fortunati, troviamo qualcosa a 2100 euro, ma con spese condominiali folli, dai 290 ai 600 euro mensili". E poi c’è la caparra. "Altra follia: se un alloggio costa circa 2400 euro al mese, solo per entrare servono tre mensilità di anticipo, circa 7500 che, diviso per tre inquilini, fanno 2500 euro a testa. Aggiungiamo la prima mensilità, per cui servono almeno 3300 euro da versare subito, in soluzione unica". Per la casa dove vivono ora, i ragazzi non erano passati dall’agenzia, "adesso nel 99% dei casi, tutto quello che si può trovare è tramite agenzia. Di privato c’è pochissimo". Tradotto: altre spese. "E il periodo non è di aiuto. A settembre, Milano si ripopola, le università ripartono, gli studenti hanno maggiore capacità di spesa rispetto ai neolavoratori, e i prezzi sono altissimi. Per mantenere l’attuale budget di spesa, dovremmo vivere a un’ora e mezzo di treno. Stiamo cercando a tappeto, sperando di incappare in qualcosa di più umano. Occasioni ce ne sono, tutto sta a riuscire a intercettare qualcosa alla portata del nostro budget".

m.c.