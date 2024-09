Prima campanella, sopralluoghi all’Isc Nardi

Marco Tombolini esordisce stavolta all’avvio dell’anno scolastico 2024-2025 nelle scuole sangiorgesi di ogni ordine e grado come assessore delegato all’istruzione, dato che è stato cooptato nell’esecutivo civico dal sindaco Valerio Vesprini nell’ottobre dell’anno scorso, all’inaugurazione dell’anno scolastico 2023-2024 già avvenuta. Quest’anno quindi interverrà per la prima volta ed anche per questo si sta adoperando al massimo perché sia tutto pronto ad accogliere nel migliore dei modi gli alunni. Strutturalmente i plessi scolastici di Porto San Giorgio non presentano problemi, tuttavia l’assessore ha voluto lo stesso effettuare una supervisione di tutti gli edifici dell’istituto scolastico comprensivo "Sigismondo Nardi" insieme agli operai del Comune per eventuali piccole manutenzioni da fare e il taglio dell’erba da effettuare per il decoro: "Supervisione – aggiunge Tombolini – da noi eseguita anche per i refettori e la cucina della mensa scolastica, un servizio quest’ultimo che sta andando alla grande; prova ne sia il continuo aumento del numero degli alunni fruitori".

La mensa sarà operativa dal 16 settembre che è il primo lunedì successivo all’inizio dell’anno scolastico 2024-2025 che è stato fissato per mercoledì della prossima settimana,11 settembre. Lo scuolabus, invece, parte subito con un percorso definito dal Consiglio di istituto della scuola giovedì scorso previsione di fermate prossime il più possibile alla casa del bambino da far salire. Tutto quanto riportato finora fa parte della logistica mentre l’assessore si dice particolarmente interessato alla promozione di progetti che coinvolgano scuole e Comune. Il primo riguarderà l’istituzione del Consiglio comunale dei ragazzi. Altri affronteranno temi ritenuti utili alla formazione degli alunni, quali la tutela ambientale il giorno del ricordo, la salute mentale per il benessere psico fisico".

"Il Comune parteciperà all’apertura dell’anno scolastico anche del Liceo Artistico che considera un’eccellenza del territorio e a cui presenterà una serie di progetti da realizzare insieme nell’arco dell’anno. Eccellenze del territorio, secondo l’assessore all’istruzione, sono anche gli istituti paritari delle suore Gaetanine e delle suore canossiane che – sottolinea – fanno dell’inclusione e dell’empatia il carattere distintivo".

Silvio Sebastiani