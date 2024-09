Prima campanella: sui banchi in più di 3mila

La campanella del primo giorno di scuola, a Porto Sant’Elpidio, suona per 3212 studenti: 425 bimbi nei 5 plessi delle scuole infanzia; 1103 nei 6 plessi della primaria; 768 nelle due secondarie inferiori Galilei e Marconi; 916 dei 5 indirizzi dell’Istituto Superiore ‘Urbani’. "A tutti loro – è il messaggio del sindaco Massimiliano Ciarpella – rivolgo l’augurio di vivere con curiosità ed entusiasmo questo viaggio. Alle istituzioni, al mondo della scuola, alle famiglie, spetta il compito di metterli nelle condizioni di esprimere al meglio le loro capacità e di sviluppare talenti ed interessi. A loro quello di volare alto. Un augurio di buon inizio agli insegnanti ed a tutto il personale scolastico, costruttori di una società migliore". E’ un inizio di anno scolastico con qualche novità per alcune strutture. Tanto per cominciare, la primaria ‘Collodi’ è stata sistemata in un immobile di via Rossini, nei pressi del Ponte del Palo, dove saranno ospitati gli studenti per il tempo necessario al completamento della tanto attesa nuova scuola al quartiere Corva (i lavori sono stati appena assegnati e nel più breve tempo possibile partirà il cantiere).

"Abbiamo lavorato alacremente per far fronte a una situazione emergenziale sorta nel periodo natalizio e relativa alla precedente sede della ‘Collodi’, che abbiamo risolto in modo funzionale alle esigenze di ragazzi, insegnanti e famiglie – prosegue Ciarpella –, garantendo l’allestimento delle aule nella nuova collocazione in tempo utile per il primo giorno di scuola".

Alla primaria Mercantini di Cretarola sono poi terminati i lavori di adeguamento sismico e anche quelli che prevedevano la coibentazione del tetto e la riqualificazione energetica, oltre alla manutenzione di routine. In via Pesaro, dove c’è la primaria Rodari, è invece ancora in corso l’asfaltatura (non è stato possibile effettuarla prima), che terminerà venerdì. Ci potranno essere disagi ma si approfitterà dei primi giorni di scuola in cui non partirà ancora il tempo pieno per completarli e così le previsioni assicurano che da lunedì la situazione tornerà alla normalità. Sono stati confermati poi i parcheggi in Piazza Croce e nel tratto nord di via Pesaro fino all’incrocio con via Curtatone. Non cambierà nulla invece nelle tratte per gli scuolabus.

m.c.