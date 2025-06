Prima edizione per le olimpiadi della terza età

E’ stato un esperimento riuscito la prima edizione delle ‘Olimpiadi delle terza età’, evento sportivo e sociale svoltosi al parco di San Paolino. Un momento di semplice divertimento, che ha unito tante persone di età differente. Attraverso lo sport, per certi versi una sporta di medicina sociale, lo staff organizzatore che ha unito di responsabili di ben quattro palestre del territorio: Matteo Colibazzi e Ivan Tiburzi per (Acantomypersonal); Angelica Properzi (Palestra o2), Azzurra Sicurezza (Vertex), Costanza Scarcia e Sabrina Marinangeli (Affinità Dance), ha allestito un percorso per i ‘sempre giovani atleti’, con momenti di lieta serenità, giochi, tanti sorrisi ed una sana competizione, mantenendo vive le tradizioni del territorio. Alla riuscita dell’iniziativa hanno contribuito associazioni come il moto club ‘ Bikers Cave’, il parco ‘San Paolino’ grazie alla disponibilità di Franco, Demetrio, Luigino, Cristiana, Rozalinda e Fabio; persino il parroco don Leandro Nataloni che ha fatto una capatina.