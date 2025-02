Prima emergenza, lezioni nelle scuole

Non solo soccorso in caso di emergenze, non solo il servizio di taxi sanitario utile a cittadini utenti alle terapie o a visite, non solo assistenza durante gli eventi sportivi o di spettacolo: oltre a tutto questo, la Croce Verde sta portando avanti anche una intensa attività di formazione e sensibilizzazione alla prima emergenza anche nelle scuole cittadine.

Nei giorni scorsi, nella sede della Pubblica Assistenza sono andati in visita gli alunni di una quinta classe della primaria, accolti dagli operatori che hanno mostrato e insegnato loro le nozioni di primo soccorso oltre che rispondere alle loro curiosità sull’attività della Croce Verde e, in generale, di chi sceglie di fare volontariato. Pochi giorni prima, era terminata una settimana di formazione trascorsa alla scuola secondaria di primo grado, Galilei: anche in questo caso, agli alunni è stata illustrata dapprima la teoria dell’intervento di primo soccorso e poi la pratica, simulando situazioni di emergenza e accompagnandoli nelle manovre da praticare.

Al termine delle lezioni, ai ragazzi è stato consegnato un attestato di mini volontari. E intanto sono aperte le iscrizioni per il nuovo corso di primo soccorso che prenderà il via il 17 febbraio.