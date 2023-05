Prima il voto, poi Consiglio e Giunta

Il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, nasce con lo scopo di avvicinare gli studenti alla politica del proprio Comune. Ma come si svolgono le elezioni? Gli elettori sono tutti gli studenti della scuola media e gli alunni delle quinte della scuola primaria. Solo le classi di prima e seconda media possono proporre candidati (al massimo tre), che registrano un video in cui si presentano, espongono il proprio programma politico, vale a dire quello che propongono per migliorare la scuola e il paese. I video vengono poi visti da tutti gli elettori che possono così decidere chi votare. Seguono le votazioni: i docenti responsabili del progetto passano di classe in classe con l’urna costituita da una semplice scatola, in cui vengono infilate le schede nelle quali si possono esprimere fino a tre preferenze. Da qui si forma il Consiglio composto da tutti i ragazzi e le ragazze che si sono candidati. La Giunta, costituita dagli assessori, è composta dai candidati più votati delle classi seconde. Diventa sindaco il ragazzo o la ragazza di prima media che ha conseguito più preferenze. I membri del Consiglio si riuniscono periodicamente per affrontare temi importanti per la cittadinanza, come la sostenibilità ambientale, e per avanzare proposte alla scuola e all’Amministrazione comunale. Le riunioni sono di due tipi: quelle di Giunta e quelle di Consiglio.

Viola Triarico della classe II A