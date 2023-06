Prima provoca un incidente, poi rifiuta i test per alcol e droga

I carabinieri della sezione radiomobile a conclusione delle verifiche su un sinistro stradale hanno fatto scattare la denuncia in stato di libertà di un 35enne di Folignano per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti ematici finalizzati alla verifica dell’assunzione di sostanze alcoliche o di stupefacenti. L’uomo, coinvolto in un incidente stradale a Sant’Elpidio a Mare, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale "Murri" di Fermo, dove ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti prescritti. Le autorità giudiziaria ed amministrativa sono state informate dei fatti da gli uomini del Radiomobile e hanno condiviso i provvedimenti attuati nella specifica situazione. I carabinieri continuano a svolgere con impegno il loro ruolo di tutela del territorio e dei cittadini, dimostrando una capillare presenza sul territorio.

L’Arma vuole sensibilizzare l’pinione pubblica sull’importanza del rispetto delle norme stradali al fine di prevenire incidenti e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.