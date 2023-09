Prima si chiamava ricostruzione, ora rigenerazione

La ricostruzione post sisma cambia prospettiva, ora diviene una ‘Rigenerazione’ del territorio che però deve essere pensata in forma morale e collettiva per dare una svolta al futuro. Sono questi gli elementi emersi con forza in occasione dell’incontro ‘Sisma 2016: cosa è stato fatto, cosa c’è da fare, prospettive’ organizzata dal Rotary Club Alto Fermano Sibillini, che si è tenuto venerdì a Servigliano. Una bella occasioni di riflessione che ha richiamato molti sindaci, amministratori, tecnici e aziende sul tema della ricostruzione. Dopo i saluti del sindaco Marco Rotoni, che ha coniato il termine di ‘Rigenerazione’, ovvero la necessità di avviare un nuovo progetto di sviluppo socio economico del territorio, si è entrati nel vivo. "Il territorio che consegneremo alle future generazioni sarà diverso da quello di oggi – spiega Michele Tarulli, presidente del Rotary Alto Fermano Sibillini – tutti insieme ci dobbiamo impegnare per creare le condizioni affinché sia migliore".

A tenere banco sono stati i due ospiti più attesi: il senatore Guido Castelli, Commissario per la ricostruzione e Marco Trovarelli, responsabile dell’Usr (Ufficio speciale ricostruzione) delle Marche. "La ricostruzione è impegnativa perché durando nel tempo rischia anche di favorire comportamenti opportunistici – dichiara Castelli –. Sono stati investiti sulla ricostruzione del centro Italia 27,5 miliardi di euro, la parte privata sembra aver preso la via giusta, ma mancano ancora 22.000 progetti. Occorre anche l’onesta morale di pensare la ricostruzione".

"Ogni paese e città ha caratteristiche diverse e va pensata per quel territorio – sostiene Trovarelli, responsabile dell’Ufficio speciale ricostruzione –. Oggi l’unica cosa che non ci manca sono le risorse economiche, cosa che non avveniva da 10 anni. E’ cambiato radicalmente l’approccio, è colpa nostra: amministratori, tecnici e operatori se non otteniamo i risultati".

a.c.