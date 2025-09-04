Prima tenta la fuga e poi aggredisce i militari: pusher arrestato

Un arresto, una persona denunciata, quantitativi di cocaina ed eroina sequestrati. E’ questo il bilancio dell’attività di prevenzione e contrasto dei reati legati alle sostanze stupefacenti da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Fermo. Nello specifico, i militari dell’Arma di Sant’ Elpidio a Mare hanno arrestato per il reato di spaccio, un algerino di 27 anni. Il giovane nordafricano è stato notato in compagnia di un’altra persona in atteggiamenti sospetti e, alla vista dei carabinieri, ha tentato di disfarsi di un involucro risultato contenere eroina, dandosi poi ad una precipitosa fuga per far perdere le sue tracce. Immediatamente raggiunto e bloccato dagli uomini dell’Arma, non si è dato per vinto e ha deciso di affrontarli fisicamente, opponendo resistenza per evitare il controllo e l’identificazione. Ad un certo punto ha iniziato a sferrare calci, colpendo uno dei carabinieri agli arti inferiori, prima di essere definitivamente bloccato e ammanettato. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il rinvenimento di 61 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 20 grammi, 5 involucri di eroina del peso complessivo di circa 5 grammi, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento della droga. Il militare dell’Arma ferito ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Fermo, mentre il pusher tunisino è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione in attesa delle valutazioni dell’autorità giudiziaria.

Sempre per quanto riguarda il contrasto al traffico di stupefacenti, un intervento dei carabinieri della Compagnia di Montegiorgio ha portato alla denuncia di un 32enne nigeriano per la cessione ad un giovane del posto di una dose di eroina, poi sequestrata, con contestuale segnalazione dell’acquirente alla prefettura come consumatore. All’acquirente della dose sono anche state ritirate alcune armi legalmente detenute con sospensione del titolo di polizia.