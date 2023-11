Primaria di Cascinare, chiesto il tempo pieno

I fondi per intervenire sulla scuola primaria di Cascinare per una manutenzione straordinaria e miglioramento sismico ci sono visto che il Comune ha ottenuto un finanziamento di 1,3 milioni di euro dal Ministero dell’interno per opere pubbliche legate alla messa in sicurezza del territorio e, adesso, c’è anche la richiesta ufficiale di attivare il tempo pieno in quello stesso plesso dal prossimo anno scolastico. Dopo una serie di confronti con i rappresentanti dell’Istituto Comprensivo durante i quali era emersa la necessità dei genitori degli alunni della primaria di Cascinare di attivare il tempo pieno, gli amministratori hanno ritenuto di dover avanzare specifica richiesta alla Provincia, tenendo conto anche dei pronunciamenti a favore di questo prolungamento dell’orario scolastico a tempo pieno, del Consiglio d’Istituto e del Collegio Docenti. Esigenze che sono state ritenute meritevoli di attenzione e alle quali occorreva dare seguito. Se la richiesta sarà approvata, oltre che a Piane Tenna (dove è stato attivato un paio di anni fa), il tempo pieno approderà anche nella scuola di Cascinare con tutto ciò che questo comporta in termini di spazi, dovendo reperire un locale da destinare a mensa scolastica.