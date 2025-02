Primaria don Dino Mancini. Inaugurata una nuova sala

Una scuola che cresce e diventa più inclusiva e sicura è uno spazio che appartiene a tutti e che porta allegria. C’erano le famiglie e i bambini della scuola primaria don Dino Mancini al taglio del nastro del nuovo spazio realizzato in pochissimi mesi, una sala per ora senza arredi e con una destinazione polifunzionale, in una struttura che in questi anni è stata anche adeguata sismicamente e dal punto di vista energetico, con la sostituzione di tutti gli infissi. Il sindaco Paolo Calcinaro arriva per un nuovo taglio del nastro all’edificio di viale Trento, sottolineando: "Sono stati mesi di lavori, già nel 2023 abbiamo riaperto la scuola dopo un primo intervento e in quell’occasione è arrivata la notizia di un ulteriore finanziamento per l’ampliamento. Sempre sia la scuola che le famiglie hanno dimostrato pazienza e molta attenzione, ci hanno fatto lavorare nella certezza di avere a breve una scuola più grande e più bella, anche in un comprensibile disagio, anche se sono stati per qualche tempo all’ex ristorante Mario. Durante la chiusura estiva, per limitare al minimo il fastidio, sistemeremo un ulteriore piano sopra il nuovo locale, con un ascensore, per completare davvero questa idea di scuola e sarà strepitosa".

La dirigente Annamaria Isidori sottolinea il valore del nuovo ingresso che ha finalmente abbattuto ogni barriera architettonica: "Per la scuola più grande di Fermo, con un progetto educativo e formativo assolutamente inclusivo era necessario abbattere ogni barriera. Quando una scuola migliora tutti ne godono, qui posso contare sulla collaborazione di insegnanti come Laura Leoni e Ludovica Lignite che sono le rappresentanti di plesso e che mi consentono di seguire tutto il lavoro in serenità. Da parte del comune e dell’ingegner Daniela Diletti abbiamo avuto vicinanza e ascolto, per ora mancano gli arredi e speriamo di poter avere un aiuto anche in questo, vedremo come sfruttare al meglio questi spazi nell’interesse dei ragazzi".

Il progetto ha avuto un finanziamento Pnrr e risorse comunali, per un totale di 350 mila euro. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Bollettini di Teramo, con il dirigente del comune Alessandro Paccapelo, Daniela Diletti, Noemi Belà e Paola Malvestiti. I tecnici che hanno seguito il progetto sono Cesare Ascani, Federico Palestini, Luigi Belleggia e Andrea Ambrogi. Per il secondo piano serviranno altri 200 mila euro, intanto la targa è di nuovo al suo posto, l’ingresso per i bambini è sistemato, tutto parla di bellezza e di luoghi dove si sta bene. Sorridono gli alunni, sorridono le maestre che hanno saputo reggere la scuola anche con la vicinanza di un cantiere. Da oggi, si riparte, con il nastro tricolore e la felicità di un nuovo inizio.

Angelica Malvatani