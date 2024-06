Primaria e infanzia sperimentano approcci pedagogici

‘Il bambino è soggetto di diritti e produttore di conoscenza’. Con tale pensiero, a Fermo presso la scuola dell’infanzia ‘San Claudio Children’di Campiglione, si è concluso il progetto ’Costruiamo insieme la continuità ZeroSei’, iniziato a ottobre. Organizzato dall’Ambito XIX coordinato dal dirigente Alessandro Ranieri, grazie alla professionalità della pedagogista Maddalena Tinazzi., ha rappresentato un’ importante occasione per insegnanti ed educatrici nel processo di costruzione del Sistema Integrato Zero Sei. La formazione condivisa tra la scuola dell’infanzia suddetta o e il nido comunale di Fermo ha portato a progettare spazi di apprendimento ispirati al Reggio Emilia Approach: è un tipo di approccio pedagogico, nato in Italia dopo la seconda guerra mondiale grazie a Loris Malaguzzi, secondo il quale il processo di apprendimento avviene autonomamente all’interno di una rete di relazioni sociali tra bambino, educatori e famiglia. "I bambini sono al centro del nostro intervento educativo didattico- hanno spiegato la referente Daniela Romagnoli e Maria Debora Anzaldi coordinatrice pedagogica ZeroSei presso l’Isc Da Vinci- Ungaretti- la bellezza e la cura dei dettagli del plesso di San Claudio sono ad esso funzionali. Da tre anni, stiamo lavorando in un percorso di continuità basato sull’ idea di bambino con forti potenzialità di sviluppo, che apprende attraverso i cento linguaggi appartenenti a tutti gli esseri umani e cresce nella relazione con gli altri". g.c.