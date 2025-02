Prime manovre con i droni per gli studenti dell’Itt Montani

Una bella giornata di sole ha fatto da cornice alle prime prove di volo che hanno visto protagonisti gli alunni della classe III del corso Conduzione del mezzo aereo dell’ITT Montani. Dopo aver superato l’esame nelle scorse settimane ed essere così stati abilitati al pilotaggio, alunni ed alunne hanno iniziato a mettersi alla prova con le prime manovre di base per la conduzione dei droni, guidati da Christian Volta e Matteo Meola dell’Italdron, azienda partner dello studio di architettura Immafora, della cooperativa sociale Il faro e dell’Assessorato alle politiche giovanili del Comune nell’attuazione del progetto "Dr. One Paints. Creatività in volo" e coordinati dall’insegnante Lucia Pelacani.

Si è trattato della prima di una serie di prove pratiche che saranno necessarie ai ragazzi per completare il percorso avviato all’inizio dell’anno scolastico in attuazione della prima fase del progetto.

L’incontro è stato avviato con nozioni fondamentali sulla strumentazione che da lì a poco sarebbe stata utilizzata presso l’area sportiva del Tirassegno messa a disposizione proprio dall’omonima associazione sportiva. Con l’ausilio di birilli a terra come punti di riferimento per semplici manovre, alunni ed alunne sono stati assistiti nell’effettuare il loro primo volo partendo dai movimenti di base ed i relativi spostamenti nell’area indicata.

Con la giusta adrenalina dovuta alla "prima volta", i neo piloti hanno seguito con curiosità ed attenzione la prova di ognuno, per poi passare al proprio turno. L’appuntamento si rinnova, meteo permettendo, il 27 di febbraio prossimo e nelle settimane precedenti alunni ed alunne saranno impegnati in classe con dei laboratori sempre inerenti al progetto.